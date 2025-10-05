В Турции указали на главную проблему в вопросе достижения мира на Украине

Фидан назвал контроль над ДНР главной проблемой при достижении мира на Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что контроль над территорией ДНР является главной проблемой в вопросе достижения мира на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу TRT Haber.

Фидан указал, что возможность урегулировать российско-украинский конфликт может появиться через несколько месяцев. Однако на данный момент ключевым препятствием он назвал разногласие в вопросе контроля над территорией ДНР. Он пояснил, что Украина отказывается выводить войска из этого региона, а Россия не намерена идти на территориальные уступки.

Глава турецкого МИД отметил, что обсуждает эту тему с американскими и европейскими деятелями. По его словам, он формирует некие альтернативные варианты решения, которые могли бы объединить обе стороны. «Но они слишком подробны, слишком неуместны здесь и могут раздражать»,— заявил он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия не прекращает работу по урегулированию конфликта на Украине. Однако, по его мнению, есть противостояние этому процессу.