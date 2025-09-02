Россия
В России заявили о непрекращающейся работе по урегулированию на Украине

Депутат Чепа: Работа по урегулированию на Украине не прекращается
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Работа по урегулированию украинского вопроса идет по всем возможным отработанным каналам и не прекращается, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Мы понимаем, что это вопрос номер один, и эта тема поднимается на всех площадках, и сейчас в Китае. Она не останавливалась. Другое дело, что есть противостояние этому. Мы понимаем, что есть предложения, которые были выработаны в Анкоридже. У европейских партнеров США, Украины есть свое видение на дальнейший ход урегулирования этого вопроса. Идет противостояние и попытки найти какой-то компромисс. Как мы видим, работают и помощники, и советники [президента США Дональда] Трампа. Этот процесс идет постоянно, я в этом не сомневаюсь», — поделился депутат.

До этого Чепа указывал, что результаты работы по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной в первую очередь будут зависеть от того, прекратит ли Киев саботировать заключенные в Анкоридже договоренности.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после контактов с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским заявил о том, что они не готовы к встрече.

