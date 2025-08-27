Россия
В России назвали условие для завершения конфликта на Украине до конца 2025 года

Депутат Чепа: Прекращение Киевом саботажа переговоров может закончить конфликт
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Река / ТАСС

Результаты работы по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной в первую очередь будут зависеть от того, насколько Киев прислушается к договоренностям, заключенным в Анкоридже, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Такое условие для завершения конфликта до конца 2025 года он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что США хотят до конца текущего года найти «ингредиенты» к мирному соглашению по Украине.

«Если саботаж этих договоренностей прекратится, то вероятность завершения конфликта к Новому году очень большая», — поделился депутат.

До этого Уиткофф заявил, что США ведут диалог с Россией по урегулированию на Украине на ежедневной основе. «Мы каждый день говорим с Россией», — отметил он. Чиновник сообщил, что встретится с представителями Украины на этой неделе в Нью-Йорке. Он назвал это очень серьезным сигналом.

