В США назвали сроки поиска «ингридиентов» к мирному соглашению по Украине

Уиткофф: США хотят до конца 2025-го найти «ингредиенты» к соглашению по Украине

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что США хотят до конца текущего года найти «ингредиенты» к мирному соглашению по Украине.

«У нас есть технические команды, которые работают над ними. Мы надеемся, что к концу этого года, а может быть и немного раньше, мы сможем найти все необходимые ингредиенты для заключения мирного соглашения», — отметил Уиткофф.

Ранее Уиткофф заявил, что США ведут диалог с Россией по урегулированию на Украине на ежедневной основе. «Мы каждый день говорим с Россией», — отметил он. Чиновник также сообщил, что встретится с представителями Украины на этой неделе в Нью-Йорке. Он назвал это очень серьезным сигналом.