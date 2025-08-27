Мир
01:37, 27 августа 2025Мир

В США назвали сроки поиска «ингридиентов» к мирному соглашению по Украине

Уиткофф: США хотят до конца 2025-го найти «ингредиенты» к соглашению по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что США хотят до конца текущего года найти «ингредиенты» к мирному соглашению по Украине.

«У нас есть технические команды, которые работают над ними. Мы надеемся, что к концу этого года, а может быть и немного раньше, мы сможем найти все необходимые ингредиенты для заключения мирного соглашения», — отметил Уиткофф.

Ранее Уиткофф заявил, что США ведут диалог с Россией по урегулированию на Украине на ежедневной основе. «Мы каждый день говорим с Россией», — отметил он. Чиновник также сообщил, что встретится с представителями Украины на этой неделе в Нью-Йорке. Он назвал это очень серьезным сигналом.

