Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:00, 20 октября 2025Мир

В Турции рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

В Турции надеются, что встреча Путина и Трампа приведет к прогрессу на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Турецкие власти рассчитывают, что будущая встреча глав России и США в Будапеште приведет к прогрессу в урегулировании конфликта на Украине. Об этом рассказал РИА Новости дипломатический источник в Турции.

16 октября состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Что касается наших ожиданий, то прежде всего мы рассчитываем на реальные шаги в урегулировании конфликта, последствия которого ощутимы для нашего региона», — отметил источник агентства.

Ранее в МИД РФ рассказали, что российские дипломаты ведут «очень глубокую и действительно серьезную» работу для подготовки встречи президентов России и США.

В свою очередь, издание WSJ написало, что перед двусторонней встречей Дональда Трампа и Владимира Путина Вашингтон планирует провести больше совещаний с российской стороной, чем до саммита на Аляске

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он вас уничтожит, если захочет». Трамп постоянно ругался на встрече с Зеленским и требовал принять условия России

    Раскрыты слова Трампа о России на встрече с Зеленским

    Россиянка описала курорты Египта фразой «декорации к фильму про конец света»

    Крыса сгрызла ногти спящей женщины

    Опровергнут популярный миф о влагалище

    Названа ключевая ошибка Сырского в боях за Донбасс

    Трамп пообещал разобраться с нарушением режима прекращения огня в Газе

    Раскрыта неожиданная польза газированной воды

    Известная актриса устроила фотосессию в ультракороткой юбке

    Женщина спросонья приняла соседку за сына и дважды выстрелила в нее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости