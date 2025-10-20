В Турции рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

В Турции надеются, что встреча Путина и Трампа приведет к прогрессу на Украине

Турецкие власти рассчитывают, что будущая встреча глав России и США в Будапеште приведет к прогрессу в урегулировании конфликта на Украине. Об этом рассказал РИА Новости дипломатический источник в Турции.

16 октября состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Что касается наших ожиданий, то прежде всего мы рассчитываем на реальные шаги в урегулировании конфликта, последствия которого ощутимы для нашего региона», — отметил источник агентства.

Ранее в МИД РФ рассказали, что российские дипломаты ведут «очень глубокую и действительно серьезную» работу для подготовки встречи президентов России и США.

В свою очередь, издание WSJ написало, что перед двусторонней встречей Дональда Трампа и Владимира Путина Вашингтон планирует провести больше совещаний с российской стороной, чем до саммита на Аляске