Захарова раскрыла подробности о подготовке встречи Путина и Трампа

Захарова: Идет глубокая и серьезная работа по подготовке встречи Путина и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские дипломаты ведут «очень глубокую и действительно серьезную» работу для подготовки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ее слова приводит ТАСС.

Захарова прокомментировала минувшие переговоры двух лидеров и сообщила, что после них главы МИД России и Венгрии провели контакты для организации встречи президентов.

«По дипломатическим каналам [разного уровня] работа также ведется. Вот это краткое содержание той очень глубокой и действительно серьезной работы, которую сейчас осуществляют российские дипломаты и те, кому поручено готовить этот визит, эту встречу», — отметила она.

16 октября Путин и Трамп провели двухчасовой разговор. В ходе диалога стороны достигли «большого прогресса», заявил американский лидер. Трамп также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште.