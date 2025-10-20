Мир
Захарова раскрыла подробности о подготовке встречи Путина и Трампа

Марина Совина
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские дипломаты ведут «очень глубокую и действительно серьезную» работу для подготовки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ее слова приводит ТАСС.

Захарова прокомментировала минувшие переговоры двух лидеров и сообщила, что после них главы МИД России и Венгрии провели контакты для организации встречи президентов.

«По дипломатическим каналам [разного уровня] работа также ведется. Вот это краткое содержание той очень глубокой и действительно серьезной работы, которую сейчас осуществляют российские дипломаты и те, кому поручено готовить этот визит, эту встречу», — отметила она.

16 октября Путин и Трамп провели двухчасовой разговор. В ходе диалога стороны достигли «большого прогресса», заявил американский лидер. Трамп также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште.

