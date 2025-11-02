Экономика
19:00, 2 ноября 2025Экономика

Российский регион одновременно накрыли пожары и ураган со снегом

Shot: Кемеровская область столкнулась с природными пожарами и ураганом
Лилиана Набиуллина (редактор)

Кемеровская область столкнулась с несколькими природными бедствиями сразу. В выходные там разгорелись сильнейшие пожары, а затем регион накрыл ураган со снегом, сообщает Telegram-канаl Shot.

На данный момент зафиксировано шесть очагов возгорания, уточняет издание. Они расположились в городах Белово, Ленинск-Кузнецкий и Юрга, а также в Гурьевском и Промышленновском округах. В Юрге ураган также поднял в воздух остановочные павильоны.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк в своем Telegram-канале утром 2 ноября сообщил о 4 случаях повреждения кровли на зданиях различного типа, а также о 13 случаях падения деревьев. По его словам, из-за ветра от электроснабжения были отключены 54 населенных пункта, но по состоянию на 15:29 воскресенья электричество во всех муниципалитетах восстановили. В дальнейшем специалистам предстоит точечная работа по заявкам в шести округах, добавил глава региона.

Ранее стало известно, что ураган «Мелисса» повредил расположенный на Кубе Brisas Guardalavaca Hotel, среди отдыхающих которого оказались россияне. Они рассказали, что наиболее сильно пострадала фасадная часть здания. Также туристы заметили на территории отеля вырванные с корнем пальмы.

