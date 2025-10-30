Путешествия
16:37, 30 октября 2025Путешествия

Ураган порушил отель с отдыхающими россиянами на Кубе

Shot: На Кубе ураган «Мелисса» повредил отель, где отдыхали россияне
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Lt. Col. Mark Withee / U.S. Air Force / Getty Images

Ураган «Мелисса» порушил отель Brisas Guardalavaca Hotel на Кубе, где отдыхали россияне. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сообщается, что 29 октября стихия добралась до провинции Ольгин. В тот день порывы ветра достигали 195 километров в час. По словам отдыхавших россиян, в результате урагана был поврежден фасад отеля. Помимо этого на территории были замечены вырванные с корнем пальмы. Также туристы из России рассказали, что купаться в море и бассейне невозможно из-за грязной воды.

Сейчас отель находится в полуразрушенном состоянии, хотя в него в ближайшее время должна заехать новая группа российских путешественников. Стоимость тура в Brisas Guardalavaca Hotel составляет примерно 200 тысяч рублей на двоих за 10 дней.

28 октября Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC) сообщил, что страны Карибского бассейна готовятся к мощнейшему урагану «Мелисса». Уточнялось, что стихия может привести к катастрофическим наводнениям и смертоносным оползням.

