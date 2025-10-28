Путешествия
Катастрофический ураган «Мелисса» накроет страны Карибского бассейна

NHC: Ураган «Мелисса» может привести к катастрофическим наводнениям и оползням
Екатерина Щербакова
Снимок: Сервис zoom.earth

Страны Карибского бассейна готовятся к мощнейшему урагану «Мелисса», который может привести к катастрофическим наводнениям и смертоносным оползням. По сообщению Национального центра по наблюдению за ураганами США (NHC), в день может выпадать до 40 дюймов осадков.

Еще утром 27 октября разрушительный ураган настиг Ямайку. По словам специалистов NHC, он был четвертой категории, а после быстро достиг самой мощной пятой категории. Власти Ямайки призвали всех жителей эвакуироваться в один из 900 приютов, организованных по всему острову.

«Ураган "Мелисса" пятой категории сейчас движется в Северо-Западном направлении. При этом вышли предупреждения для Багамских островов, Теркс и Кайкос. Ранним утром вторника ожидаются катастрофические и угрожающие жизни ветры, наводнения и штормовые волны», — говорится в одном из последних сообщений NHC.

Как пишет Daily Mail, шторм уже унес жизни как минимум трех человек на Гаити, одного в Доминиканской Республике, там же еще один человек числится без вести пропавшим.

