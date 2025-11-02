Лифт с пассажиркой внутри сорвался с 12-го этажа в Москве

В Москве с 12-го этажа сорвался лифт с девушкой внутри

Лифт с пассажиркой внутри сорвался в жилом доме с 12-го этажа на юго-западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, все произошло на улице Обручева. Девушку удалось освободить из лифта на восьмом этаже. На данный момент ее госпитализировали с травмами.

Местные жители сообщили, что подъемник установили менее года назад. Ранее уже были жалобы на его работу и шумы. Сейчас граждане готовят коллективную жалобу на управляющую компанию.

Ранее стало известно, что стоимость закупок лифтового оборудования в России в рамках программ капитального ремонта с начала года упала на 8,5 процента в годовом выражении, до 32,5 миллиарда рублей.