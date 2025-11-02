Бывший СССР
13:47, 2 ноября 2025

На Украине раскрыли цену взятки за выход из военкомата после мобилизации

Гончаренко: На Украине платят по $15 тысяч, чтобы людей отпустили из военкомата
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Военнообязанные на Украине платят по 15 тысяч долларов, чтобы их отпустили из военкомата после мобилизации. Цену взятки раскрыл депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в комментарии украинскому телеканалу «Киев-24».

«Если доехал в ТЦК, то там цифры 8,10 и 15 тысяч долларов, чтобы отпустили. Это колоссальная коррупция на миллиарды долларов, понятно, что кто-то на этом наживается», — заявил он.

По мнению украинского парламентария, военкоматы нужно ликвидировать или ограничить их полномочия.

Ранее украинский блогер Макс Рудада, спасаясь от мобилизации, покинул страну и снял свой маршрут на видео. Он заявил, что граждане Украины стали для властей страны «живым мусором» из-за продолжающейся мобилизации в Вооруженные силы Украины и действий территориальных центров комплектования.

