На Западе заявили об утрате Зеленским способности адекватно оценивать реальность

Аналитик Меркурис заявил о неспособности Зеленского трезво оценивать реальность
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский утратил возможность адекватно оценивать реальность. Об этом заявил военный аналитик из Великобритании Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Зеленский отходит в мир фантазий — неспособный даже понять, что происходит на земле. Он живет в вымышленной стране», — выразил мнение эксперт.

Как утверждает Меркурис, Зеленский не осознает тот факт, что у него нет никаких рычагов давления на Россию, в то время как ситуация для Украины становится все хуже с каждым днем.

Ранее член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что Зеленский является ужасным лидером, который считает поражением перспективу завершения конфликта. По ее словам, украинский лидер не делает правильных вещей для своего народа и не проводит выборы в стране.

