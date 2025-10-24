Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:01, 24 октября 2025Мир

В Конгрессе США раскритиковали Зеленского

Конгрессвумен Луна назвала Владимира Зеленского ужасным лидером
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский является ужасным лидером, который считает поражением перспективу завершения конфликта. Такое мнение выразила член палаты представителей Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Анна Паулина Луна в подкасте журналисту Патрику Бет-Дэвиду.

«Я думаю, он [Зеленский] не хочет терпеть поражение и поэтому рассматривает мир как поражение. Но я считаю, что это ужасное лидерство, потому что нужно смотреть правде в глаза», — высказалась конгрессвумен.

По ее словам, украинский лидер не делает правильных вещей для своего народа и не проводит выборы в стране.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на анонимного чиновника сообщил, что в США считают пустой надеждой стремление Владимира Зеленского вернуть территории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сколько денег США потратили на Зеленского?» Захарова на фоне шатдауна заинтересовалась выданной Киеву суммой в пересчете на еду

    В Конгрессе США раскритиковали Зеленского

    Конгресс США обвинили в предпочтении селфи с Зеленским переговорам с Россией

    На Западе обеспокоились последствиями новых санкций против России

    Манул Тимофей набрал почти шесть килограммов к зиме

    Москвичам рассказали о погоде в выходные

    Вышедший на свободу французский велосипедист покинул Россию

    В США высмеяли новые санкции ЕС против России

    Путешественники назвали самые негостеприимные страны мира

    Мужчина поймал мать во время секса в машине и расправился с ее партнером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости