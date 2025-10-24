Конгрессвумен Луна назвала Владимира Зеленского ужасным лидером

Президент Украины Владимир Зеленский является ужасным лидером, который считает поражением перспективу завершения конфликта. Такое мнение выразила член палаты представителей Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Анна Паулина Луна в подкасте журналисту Патрику Бет-Дэвиду.

«Я думаю, он [Зеленский] не хочет терпеть поражение и поэтому рассматривает мир как поражение. Но я считаю, что это ужасное лидерство, потому что нужно смотреть правде в глаза», — высказалась конгрессвумен.

По ее словам, украинский лидер не делает правильных вещей для своего народа и не проводит выборы в стране.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на анонимного чиновника сообщил, что в США считают пустой надеждой стремление Владимира Зеленского вернуть территории.