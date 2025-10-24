Президент Украины Владимир Зеленский является ужасным лидером, который считает поражением перспективу завершения конфликта. Такое мнение выразила член палаты представителей Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Анна Паулина Луна в подкасте журналисту Патрику Бет-Дэвиду.
«Я думаю, он [Зеленский] не хочет терпеть поражение и поэтому рассматривает мир как поражение. Но я считаю, что это ужасное лидерство, потому что нужно смотреть правде в глаза», — высказалась конгрессвумен.
По ее словам, украинский лидер не делает правильных вещей для своего народа и не проводит выборы в стране.
Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на анонимного чиновника сообщил, что в США считают пустой надеждой стремление Владимира Зеленского вернуть территории.