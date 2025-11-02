Мир
Над хранилищами ядерных отходов в ФРГ установят бесполетную зону

В Германии над хранилищами ядерных отходов установят бесполетную зону
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

В Германии над хранилищами ядерных отходов установят бесполетную зону из-за участившихся случаев обнаружения неизвестных дронов. О решении правительства ФРГ сообщает телерадиокомпания NDR.

«Существующие технические разработки в области дронов и связанное с этим потенциально изменившееся положение касательно угроз ставят перед властями новые задачи», — пояснил представитель министерства окружающей среды, ответственного за ядерную безопасность.

По его словам, власти согласовали запрет с администрациями земель. Отмечается, что меры будут введены над центральными временными хранилищами радиоактивных отходов в Германии, в частности, в Лубмине на северо-востоке ФРГ, а также Горлебене и Ахаусе на западе страны.

Ранее, 27 сентября, в Швеции заметили летящие рядом с архипелагом Карлскруна, где расположена крупнейшая военно-морская база страны, неизвестные дроны.

