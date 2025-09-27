В небе над Европой заметили неизвестные дроны

SVT: В Швеции заметили летящие у военной базы в Карлскруне неизвестные дроны

В Швеции заметили летящие рядом с архипелагом Карлскруны, где расположена крупнейшая военно-морская база страны, неизвестные дроны. Об этом со ссылкой на телевидение Швеции SVT сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По данным издания, рядом с военной базой заметили два крупных беспилотника с мигающими огнями.

«Никаких предметов не изъято, и подозреваемых по делу нет. Однако полиция видит очевидную связь с недавними событиями в Дании и Норвегии, где также видели дроны», — сообщили в местной полиции.

Это не первый случай, когда БПЛА видят в небе над Европой. Также литовская полиция зафиксировала три дрона в районе аэропорта Вильнюса, из-за чего работу воздушной гавани приостановили. Неделей ранее БПЛА заметили над финской гидроэлектростанцией, хотя страна объявила беспилотные зоны над энергетической инфраструктурой страны еще в августе 2025 года.

Ранее представитель полиции Копенгагена Йенс Йесперсен сообщил, что беспилотники над аэропортом в Дании появились с разных направлений, включали и выключали огни, а через несколько часов исчезли. В ведомстве утверждают, что управлял БПЛА опытный оператор. Йесперсен добавил, что пока рано говорить о связи между БПЛА, замеченными в воздушном пространстве Норвегии и Дании. Аэропорт в Копенгагене в результате был закрыт на четыре часа, возле аэропорта Осло зафиксировали два беспилотника, после чего воздушную гавань закрыли на три часа.