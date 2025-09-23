Путешествия
В Европе прокомментировали появление БПЛА над аэропортом Копенгагена

Reuters: В полиции сообщили, что БПЛА летели к Копенгагену с разных направлений
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Steven Knap / Reuters

В Европе прокомментировали появление беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над аэропортом Копенгагена — в полиции Дании заявили, что замеченные над аэропортом столицы 22 сентября дроны летели с разных направлений. Об этом пишет агентство Reuters.

Представитель полиции Копенгагена Йенс Йесперсен сообщил, что беспилотники в Дании появлялись с разных направлений, включали и выключали свои огни, а затем исчезали через несколько часов.

Кроме того, в ведомстве утверждают, что управлял ими опытный оператор. Йесперсен добавил, что пока рано говорить о связи между БПЛА, замеченными в воздушном пространстве Норвегии и Дании. Сообщается, что аэропорт Копенгагена в результате обнаружения двух или трех дронов был закрыт на четыре часа, возле аэропорта Осло зафиксировали два беспилотника, после чего воздушную гавань закрыли на три часа.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, в свою очередь, назвала произошедшее «самой серьезной атакой на инфраструктуру» страны, а в датской разведывательной службе заявили, что рассматривают инцидент в небе над столицей как гибридное событие.

22 сентября в небе над Копенгагеном заметили несколько крупных беспилотников. В результате воздушная гавани столицы Дании была закрыта для приема и выпуска самолетов. В тот же день дроны появились в небе над Осло, остановив работу местного аэропорта, однако это оказались гражданские беспилотники.

