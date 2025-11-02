Экономика
12:34, 2 ноября 2025Экономика

Нашествие божьих коровок напугало жителей одного региона

Жителей Приморского края встревожили скопления божьих коровок на окнах
Лилиана Набиуллина (редактор)

Нашествие божьих коровок напугало жителей Приморского края. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Издание опубликовало видео, снятое жителем поселка Тихое Надеждинского района из собственного дома. С внешней стороны окна — множество насекомых, которые бьются в окна.

«Все больше и больше, да еще камера не передает, сколько их там (во дворе). Это просто что-то с чем-то», — комментирует мужчина.

По данным канала, жители Приморского района боятся выходить из дома. При этом специалисты утверждают, что ничего особенного не происходит: божьи коровки кучкуются в связи с массовой миграцией для зимовки, объясняют они.

Ранее на нашествие божьих коровок пожаловались жители Великобритании. В октябре они опубликовали в сети кадры с насекомыми, проникающими в их дома и квартиры. Происходящее довольно естественно, пояснили ученые — божьи коровки находятся в поиске теплых мест, которые позволят им комфортно пережить зиму. Насекомые, по их словам, не опасны для людей, но могут переносить грибковые инфекции.

