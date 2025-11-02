Нашествие божьих коровок напугало жителей одного региона

Жителей Приморского края встревожили скопления божьих коровок на окнах

Нашествие божьих коровок напугало жителей Приморского края. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Издание опубликовало видео, снятое жителем поселка Тихое Надеждинского района из собственного дома. С внешней стороны окна — множество насекомых, которые бьются в окна.

«Все больше и больше, да еще камера не передает, сколько их там (во дворе). Это просто что-то с чем-то», — комментирует мужчина.

По данным канала, жители Приморского района боятся выходить из дома. При этом специалисты утверждают, что ничего особенного не происходит: божьи коровки кучкуются в связи с массовой миграцией для зимовки, объясняют они.

Ранее на нашествие божьих коровок пожаловались жители Великобритании. В октябре они опубликовали в сети кадры с насекомыми, проникающими в их дома и квартиры. Происходящее довольно естественно, пояснили ученые — божьи коровки находятся в поиске теплых мест, которые позволят им комфортно пережить зиму. Насекомые, по их словам, не опасны для людей, но могут переносить грибковые инфекции.

