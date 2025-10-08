Божьи коровки захватили Британию

Daily Star: Жители Британии пожаловались на нашествие божьих коровок

Жители Великобритании массово жалуются на нашествие божьих коровок. Насекомые проникают в дома и пугают собственников, об этом пишет Daily Star.

Британцы делятся кадрами с божьими коровками в сети и рассказывают, что насекомые заполняют каждое помещение в их домах и квартирах. При этом ученые объяснили проблему естественными процессами — сейчас божьи коровки ищут теплые места, чтобы переждать там зиму.

Эксперты также отметили, что хотя коровки могут переносить грибковые инфекции, для людей они не опасны.

Ранее жители центральных регионов России обеспокоились появлением большого количества ядовитых божьих коровок-арлекинов в жилых домах. Гемолимфа насекомого при попадании на кожу может вызвать раздражение и ожог.