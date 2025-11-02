Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:30, 2 ноября 2025Россия

Названы сроки восстановления ЛЭП для снабжения Запорожской АЭС

Ульянов: ЛЭП «Ферросплавная-1» для снабжения ЗАЭС отремонтируют в ноябре
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Линию электропередачи (ЛЭП) «Ферросплавная-1» для снабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отремонтируют к середине ноября. Сроки восстановления назвал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, сообщает РИА Новости.

«Ремонтные работы на ней еще не завершены. По всем признакам это произойдет примерно в середине ноября», — заявил дипломат.

18 августа глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что на ЗАЭС начался ремонт систем внешнего энергоснабжения. Он добавил, что начало работ стало следствием конструктивной позиции властей России и Украины, которые вместе с МАГАТЭ разработали комплексный план ремонта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это уже не побег, а спецоперация». Украинский блогер, спасаясь от мобилизации, покинул страну и снял свой маршрут на видео

    Посольство высказалось о передаче особняка в Турции потомкам дипломата царской России

    На Западе заявили о победе «российских сосисок» над американскими Patriot на Украине

    Госдолг Украины вырос в три раза

    Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова раскрыла реакцию учеников на его исчезновение

    Трамп предложил Обаме сыграть в гольф во время похорон бывшего президента США

    ЕС задумал расширить надзор за инфраструктурой финансовых рынков

    Овечкин обновил личный антирекорд по матчам без голов в НХЛ

    В России захотели ввести «собачье ОСАГО»

    ВС России нанесли удары по перевозимой наемниками технике ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости