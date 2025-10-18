На Запорожской АЭС начался ремонт

Гросси: Начался ремонт внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) начался ремонт систем внешнего энергоснабжения. Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, его слова организация приводит в социальной сети X.

«Начались работы по ремонту поврежденных линий внешнего энергоснабжения ЗАЭС после четырехнедельного отключения. Установление локальных зон прекращения огня позволило продолжить работы», — констатировал Гросси.

Он добавил, что начало работ стало следствием конструктивной позиции властей России и Украины, которые вместе с МАГАТЭ разработали комплексный план ремонта.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Россия готова начать ремонт ЗАЭС для возобновления выработки электроэнергии. Кроме того, по его словам, Москва хочет наладить контакты с Киевом для безопасного проведения работ.