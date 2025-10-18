Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:48, 18 октября 2025Россия

На Запорожской АЭС начался ремонт

Гросси: Начался ремонт внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) начался ремонт систем внешнего энергоснабжения. Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, его слова организация приводит в социальной сети X.

«Начались работы по ремонту поврежденных линий внешнего энергоснабжения ЗАЭС после четырехнедельного отключения. Установление локальных зон прекращения огня позволило продолжить работы», — констатировал Гросси.

Он добавил, что начало работ стало следствием конструктивной позиции властей России и Украины, которые вместе с МАГАТЭ разработали комплексный план ремонта.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Россия готова начать ремонт ЗАЭС для возобновления выработки электроэнергии. Кроме того, по его словам, Москва хочет наладить контакты с Киевом для безопасного проведения работ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп встретятся в дружественной России стране НАТО. Почему они выбрали именно это место?

    Россия поднимет со дна затопленные советские подлодки

    В России подорожают мандарины

    В Госдуме подвели итоги визита Зеленского в США и переговоров с Трампом

    Летевший на заграничный курорт самолет сел в России из-за больного пассажира

    Раскрыто количество сбитых над Россией беспилотников

    Россиянам раскрыли способы хорошо выглядеть осенью

    В Москве нашли пиццу стоимостью почти 40 тысяч рублей

    Двое регбистов из Москвы погибли в аварии

    Зеленского сравнили с Нуланд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости