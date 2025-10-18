На Запорожской АЭС начался ремонт

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) начался ремонт систем внешнего энергоснабжения. Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, его слова организация приводит в социальной сети X.
«Начались работы по ремонту поврежденных линий внешнего энергоснабжения ЗАЭС после четырехнедельного отключения. Установление локальных зон прекращения огня позволило продолжить работы», — констатировал Гросси.
Он добавил, что начало работ стало следствием конструктивной позиции властей России и Украины, которые вместе с МАГАТЭ разработали комплексный план ремонта.
Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Россия готова начать ремонт ЗАЭС для возобновления выработки электроэнергии. Кроме того, по его словам, Москва хочет наладить контакты с Киевом для безопасного проведения работ.