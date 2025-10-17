Мир
В России назвали условие для начала ремонта ЗАЭС

Постпред Ульянов: Россия готова начать ремонт ЗАЭС при гарантиях безопасности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Reuters

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва предложила генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси вмешаться в вопрос ремонта Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Его слова приводят «Известия».

Ульянов уточнил, что Россия готова начать ремонт ЗАЭС для возобновления выработки электроэнергии. Кроме того, Москва хочет наладить контакты с Киевом для безопасного проведения работ.

«Мы подтвердили гарантии безопасности и готовы приступить к работе уже завтра. Но здесь требуется, чтобы украинцы подтвердили, что в хронологическом порядке их прежние гарантии продолжают действовать», — подчеркнул он.

6 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли пожарную часть, расположенную в 1,2 километра от периметра ЗАЭС. Сенатор от ДНР Александр Волошин назвал удары по этой территории политической провокацией, добавив, что каждый такой обстрел может обернуться катастрофой. Происходящее необъяснимо с точки зрения логики, отметили в пресс-службе ЗАЭС.

