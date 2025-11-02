Мир
13:15, 2 ноября 2025

«Ненавидящего все русское» представителя Евросоюза заметили в России

RT: «Ненавидящий все русское» представитель ЕС Гитон прибыл в Екатеринбург
Карина Черных
Карина Черных

Фото: Raoul Robin / Shutterstock / Fotodom  

Очевидцы заметили главу отдела политики, прессы и информации представительства Евросоюза (ЕС) в России Жослена Гитона в Екатеринбурге. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале RT.

По словам источника телеканала, Гитон является бывшим сотрудником представительства ЕС в Украине и в совершенстве владеет русским языком. При этом в сети отмечают, что он националист и ненавидит все, что связано с русской культурой и Россией.

Собеседник телеканала рассказал, что 1 ноября Гитон прилетел из Москвы в Тюмень, где встречался, предположительно, с лицами, которые не поддерживают нынешнюю политику страны. Кроме того, по их словам, там же он вербовал новых сторонников. Позже, 2 ноября, представитель ЕС прибыл в Екатеринбург вместе с советником бельгийского посольства Рубеном Ван Опстале. Следующим, как предполагают источники, станет Челябинск.

Отмечается, что дипломат посетил в конце мая Хабаровск и Владивосток с неустановленными целями, а в июне — Великий Новгород. На просьбы журналистов прокомментировать свое присутствие в России он не отреагировал.

Также известно, что Гитон уже приезжал в Екатеринбург. Он прогуливался по городу, ездил к Маскам скорби и на могилы бойцов спецоперации (СВО). Вероятно, он снимал масштабы захоронений. «Дипломатическое прикрытие — идеальный шанс перевозить деньги без досмотров», — подчеркнул источник телеканала.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о прославлении нацистов в некоторых странах бывшего СССР.

