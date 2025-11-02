Мир
00:33, 2 ноября 2025

Обама резко высказался о Трампе

Обама: Пока Трамп публикует мемы, дела в США становятся хуже
Артём Верейкин

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Пока президент США Дональд Трамп публикует мемы, ситуация в экономике становится хуже с каждым днем. Об этом заявил бывший американский президент Барак Обама на выступлении в штате Нью-Джерси.

«Вся чушь, которую мы видим в новостях, резкие высказывания, теории заговора, странные видео президента США в короне. Все это нужно, чтобы отвлечь вас от того, что ваша ситуация не улучшилась. Не то что мы не предвидели этого. Но я признаю, это хуже, чем я ожидал», — сказал он.

По его словам, американцы выбрали Трампа из-за проблем в экономике, однако сейчас дела обстоят еще хуже, и «каждый день будто Хэллоуин». Однако положение самого Трампа и его семьи стало «точно лучше», подчеркнул Обама.

Ранее Трамп обратился с вопросом к Обаме. «Спросите Обаму, действительно ли он верит, что в 2020 году Джо Байден получил на 15 миллионов голосов больше, чем [Обама] в 2012 году (65,9 миллиона против 81 миллиона)», — написал он.

