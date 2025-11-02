Около конного клуба в Ленобласти раздалась стрельба

Петербургская полиция сообщила о стрельбе возле конного клуба в Ленобласти

В Ленинградской области возле конного клуба в деревне Дранишники раздалась стрельба. Об этом сообщается в Telegram-канале петербургской полиции.

«1 ноября около 9:00 утра в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение от работника конного клуба о том, что со стороны Староприозерского шоссе в деревне Дранишники за забором слышны звуки выстрелов, предположительно, из автоматического оружия», — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате стрельбы нет. Неподалеку от места происшествия в лесополосе обнаружили три гильзы от автоматического оружия. Полицейские ищут причастных к инциденту.

