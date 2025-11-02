Пашинян обвинил СССР в исторических проблемах турок и армян. Захарова напомнила ему о создании КГБ

Захарова напомнила Пашиняну, что геноцид армян был за 40 лет до появления КГБ

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о роли Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР в отношениях турок и армян.

Российский дипломат напомнила армянскому политику дату создания КГБ, отметив, что проблемы между Османской империей и Арменией начались задолго до появления этого органа.

КГБ создан в 1954 году. Геноцид армян в Османской империи начался в 1915 году, за практически 40 лет до создания КГБ Мария Захарова официальный представитель МИД России

До этого Захарова заявляла о своем потрясении насчет отсутствия неприкосновенности темы геноцида армян в Армении у некоторых политиков. Дипломат подчеркнула, что есть вещи неприкосновенные и святые, потому что за них заплачено жизнями колоссального количества человек.

Мемориал жертвам массовых убийств армян в 1915 году Фото: Chris McGrath / Getty Images

Слова Пашиняна назвали бредом

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев также отреагировал на заявление премьер-министра Армении. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Пашинян продолжил лить нарративы, обвиняющие во всем СССР. В очередной серии своего бреда он обвинил КГБ во многовековой вражде между османами и армянами», — написал он.

Книга «Записки из чемодана» с тайными дневниками первого председателя КГБ Ивана Серова. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Пашинян обвинил КГБ в исторических проблемах турок и армян

Премьер-министр Армении 22 октября заявил, что устоявшиеся представления армян о Турции и Азербайджане были сформированы под влиянием Советского Союза и призвал «освободиться» от них. В частности, Пашинян отметил, что у поговорки «Турок остается турком» есть аналогичное высказывание «Армянин остается армянином».

В связи с этим политик призвал армян «вынести уроки из нашей истории» и поменять свое мировоззрение.

Мы должны выйти из того образа мира и тех рамок, которые для нас придумали агенты КГБ Никол Пашинян премьер-министр Армении

Никол Пашинян. Фото: Grigory Sysoev / Sputnik / Pool / Reuters

Пашинян уже обвинял СССР в проблемах Армении

Примечательно, что армянский политик и ранее обвинял СССР в проблемах страны. Так, в августе Пашинян в своем послании по случаю принятия Декларации о независимости Армении подверг критике модель патриотизма в Советском Союзе. Он заявил, что армянам она «десятилетиями насаждалась» через книги, фильмы и театральные постановки, что впоследствии привело к «карабахскому движению».

«Глубинной, подсознательной целью этой социопсихологии была стратегическая невозможность существования независимого государства Армения, поскольку страна, находящаяся в конфликтном окружении, не может построить настоящую независимость», — заявил премьер-министр Армении.

Политик заявил, что провел «полный и всесторонний анализ информации и действительности» и пришел к выводу, что продолжение «карабахского движения» будет означать упразднение независимости Республики Армения.