Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о роли Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР в отношениях турок и армян.
Российский дипломат напомнила армянскому политику дату создания КГБ, отметив, что проблемы между Османской империей и Арменией начались задолго до появления этого органа.
КГБ создан в 1954 году. Геноцид армян в Османской империи начался в 1915 году, за практически 40 лет до создания КГБ
До этого Захарова заявляла о своем потрясении насчет отсутствия неприкосновенности темы геноцида армян в Армении у некоторых политиков. Дипломат подчеркнула, что есть вещи неприкосновенные и святые, потому что за них заплачено жизнями колоссального количества человек.
Слова Пашиняна назвали бредом
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев также отреагировал на заявление премьер-министра Армении. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Пашинян продолжил лить нарративы, обвиняющие во всем СССР. В очередной серии своего бреда он обвинил КГБ во многовековой вражде между османами и армянами», — написал он.
Пашинян обвинил КГБ в исторических проблемах турок и армян
Премьер-министр Армении 22 октября заявил, что устоявшиеся представления армян о Турции и Азербайджане были сформированы под влиянием Советского Союза и призвал «освободиться» от них. В частности, Пашинян отметил, что у поговорки «Турок остается турком» есть аналогичное высказывание «Армянин остается армянином».
В связи с этим политик призвал армян «вынести уроки из нашей истории» и поменять свое мировоззрение.
Мы должны выйти из того образа мира и тех рамок, которые для нас придумали агенты КГБ
Пашинян уже обвинял СССР в проблемах Армении
Примечательно, что армянский политик и ранее обвинял СССР в проблемах страны. Так, в августе Пашинян в своем послании по случаю принятия Декларации о независимости Армении подверг критике модель патриотизма в Советском Союзе. Он заявил, что армянам она «десятилетиями насаждалась» через книги, фильмы и театральные постановки, что впоследствии привело к «карабахскому движению».
«Глубинной, подсознательной целью этой социопсихологии была стратегическая невозможность существования независимого государства Армения, поскольку страна, находящаяся в конфликтном окружении, не может построить настоящую независимость», — заявил премьер-министр Армении.
Политик заявил, что провел «полный и всесторонний анализ информации и действительности» и пришел к выводу, что продолжение «карабахского движения» будет означать упразднение независимости Республики Армения.