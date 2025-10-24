Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:32, 24 октября 2025Бывший СССР

Захарова заявила о связанном с геноцидом потрясении

Захарова рассказала о своем потрясении насчет темы геноцида армян
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о своем потрясении насчет отсутствия неприкосновенности темы геноцида армян в Армении у некоторых политиков. Ее слова приводит РИА Новости.

«Для меня стало просто потрясением, как вроде бы неприкосновенная история, неприкосновенная в том числе и философия, основанная на истории, связанная с геноцидом армян, вдруг в интерпретации многих армянских деятелей, государственных деятелей, превратилась просто в какой-то политологический фактор, от которого можно было бы и отказаться», — рассказала дипломат.

Захарова отдельно подчеркнула, что есть вещи неприкосновенные и святые, потому что за них заплачено жизнями колоссального количества человек.

7 сентября стало известно, что Турция и Армения проведут первые переговоры по открытию границы. В процессе примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Крупный покупатель российской нефти пообещал соблюдать санкции

    Макрон пообещал Украине ракеты и истребители

    Средиземноморская диета оказалась защитой от воспалительного заболевания

    Пьяный пассажир самолета отказался занять свое место и устроил хаос на борту

    Трампу посоветовали очистить свое окружение из-за Украины

    Россиянам назвали неожиданное негативное последствие приема антибиотиков

    Молодая жена ударила мужа ножом из-за супа

    Российского топ-менеджера заподозрили в отмывании денег

    Россияне массово заинтересовались отдыхом в одном городе страны на Новый год

    Дакота Джонсон объяснила желание обнажаться на публике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости