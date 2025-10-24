Захарова заявила о связанном с геноцидом потрясении

Захарова рассказала о своем потрясении насчет темы геноцида армян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о своем потрясении насчет отсутствия неприкосновенности темы геноцида армян в Армении у некоторых политиков. Ее слова приводит РИА Новости.

«Для меня стало просто потрясением, как вроде бы неприкосновенная история, неприкосновенная в том числе и философия, основанная на истории, связанная с геноцидом армян, вдруг в интерпретации многих армянских деятелей, государственных деятелей, превратилась просто в какой-то политологический фактор, от которого можно было бы и отказаться», — рассказала дипломат.

Захарова отдельно подчеркнула, что есть вещи неприкосновенные и святые, потому что за них заплачено жизнями колоссального количества человек.

7 сентября стало известно, что Турция и Армения проведут первые переговоры по открытию границы. В процессе примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян.