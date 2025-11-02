Популярная актриса показала фото в откровенных бикини в честь 53-летия

Актриса Трейси Эллис Росс показала фото в откровенных бикини в честь 53-летия

Популярная американская актриса и телеведущая Трейси Эллис Росс показала фото в откровенном виде в честь 53-летия. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда «Американского чтива» предстала на размещенных кадрах в бикини зеленого и красного цветов, которые включали в себя бюстгальтер и плавки с тонкими завязками. Кроме того, она продемонстрировала фигуру в черно-белом раздельном купальнике.

Также Росс опубликовала снимки времен своей молодости. Так, на некоторых из них она была запечатлена в черном бикини, которое состояло из бандо и трусов с высокой посадкой, а на других — в слитном красном купальнике.

«В честь 53-летия насладитесь ретроспективой моих купальников с 1978 по 2025 годы», — подписала знаменитость публикацию.

