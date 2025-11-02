Появившийся у границ Эстонии российский катер под флагом ЧВК «Вагнер» сняли на видео

Появилось видео с идущим по Нарве у границ Эстонии катере с флагом ЧВК «Вагнер»

«Военкоры Русской Весны» / Telegram

Российский катер с флагом ЧВК «Вагнер», замеченный у границ Эстонии на реке Нарва, сняли на видео. Его опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На кадрах видно надпись на русском языке на одном из бортов катера: «Береговая охрана». На катере заметен человек в военной форме, а также другие люди, вероятно, управляющие судном. Над их головами развевается флаг частной военной компании.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна отреагировал на появление у границ страны российского катера, который, по его словам, мог принадлежать российским пограничникам. Он выразил мнение, что этот инцидент якобы доказывает, что «"железная" система России дает трещину».