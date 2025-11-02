Бывший СССР
В МИД Эстонии отреагировали на появление у границ российского катера с флагом ЧВК «Вагнер»

Цахкна: Российский катер с флагом ЧВК «Вагнер» проплыл по Нарве у границ Эстонии
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна отреагировал на появление у границ страны российского катера с флагом ЧВК «Вагнер». Его заметили на реке Нарве, разделяющей две страны, и мог принадлежать пограничникам РФ, говорится в его заявлении на сайте эстонского министерства иностранных дел.

На фото, опубликованном МИД Эстонии, видна надпись на катере «Береговая охрана», а также развевающийся над ним флаг частной военной компании «Вагнер». В заявлении утверждается, что фото и видеоматериалы были сделаны 2 ноября.

