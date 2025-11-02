Раскрыта доля находящих в куртке деньги россиян

Почти половина россиян заявили, что находят деньги в куртках

Почти половина россиян находят деньги в сезонной одежде минимум раз в год. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного сервисом заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping. Результаты приводит РБК.

В частности, о находках заявили 44 процента опрошенных. При этом 19 процентов находят деньги регулярно.

Чаще всего россияне обнаруживают суммы от 500 до 1000 рублей, однако 10 процентов заявили, что находили более 5000 рублей. Подавляющее большинство респондентов сообщили, что подобные ситуации вызывают у них положительные эмоции.

Ранее стало известно, что почти треть россиян (31 процент) в 2025 году утверждают, что им не хватает денег на еду. Это больше, чем в 2022 и 2024 годах, но меньше, чем в 2023-м, когда доля таких респондентов составляла 34 процента.