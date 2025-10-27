Экономика
14:44, 27 октября 2025Экономика

Почти треть россиян рассказали о проблемах с деньгами на еду

Gallup: 31 % россиян не хватает денег на еду, а 39 % видят ухудшения в экономике
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Почти треть россиян (31 процент) в 2025 году утверждают, что им не хватает денег на еду. Это больше, чем в 2022 и 2024 годах, но меньше, чем в 2023-м, когда доля таких респондентов составляла 34 процента. Об этом свидетельствуют данные исследования Gallup.

Десять лет назад, после введения западных санкций, такие ответы давали только 17 процентов опрошенных. Максимальной отметки в 40 процентов их доля достигла в 2020-м, в период пандемии COVID-19.

При этом в последние годы растет доля россиян, замечающих ухудшение экономической ситуации. Если в 2022-м, 2023-м и 2024 году их было 29, 34, 33 процента соответственно, то в 2025-м — 39 процентов. Хуже ситуацию жители страны оценивали только в период мирового финансового кризиса в 2009 году (40 процентов) и во время пандемии (45-50 процентов).

Одновременно выше средних отметок и доля тех, кто замечает улучшение. С 2022-го по 2025 год она составляла последовательно 44, 56, 52 и 48 процентов. А вот граждане, не замечающие изменений, находятся в меньшинстве — их доля не превышает 15 процентов.

Как отмечается в материале, российская экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось, но в последний год признаки нарастающего напряжения стали заметными.

Ранее опрос исследовательского центра портала SuperJob показал, что уже 28 процентов экономически активных россиян свыклись с мыслью, что им придется продолжать работать или подрабатывать на пенсии, чтобы обеспечить старость. Еще 23 процента надеются, что им хватит государственной пенсии.

    Все новости