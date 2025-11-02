Россиян предупредили о новом способе мошенничества на маркетплейсах

В МВД предупредили о мошеннических схемах подработки на маркетплейсах

Мошенники крадут деньги, предлагая дополнительный заработок на маркетплейсах. О новом способе обмана предупредили в МВД, передает ТАСС.

Утверждается, что преступники размещают объявления о заработке в мессенджере Telegram. В них предлагается выполнять легкие задачи — например, добавлять определенные товары в избранное, ставить лайки и оставлять комментарии.

«После формирования доверительных отношений, под предлогом "выкупа товара", "повышения рейтинга" или "активации задания", граждан убеждают перевести денежные средства. На этом контакты с мошенниками прекращаются», — сообщили в ведомстве.

Ранее МВД предупредило россиян о новой схеме мошенничества, связанной с голосованием в конкурсах. Уточняется, что злоумышленники приглашают жертв в группы и просят их отдать голос за участников соревнований.