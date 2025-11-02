Интернет и СМИ
21:05, 2 ноября 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о схеме мошенничества под видом звонка от бухгалтера

В МВД рассказали о схеме мошенничества под видом звонка от бухгалтера
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Мошенники начали звонить россиянам от имени «муниципального бухгалтера» и сообщать жертвам о якобы полагающийся выплате. Об этом сообщил Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

В частности, злоумышленники сообщают не только о якобы положенной выплате, но и о необходимости лично оформить соответствующие документы в администрации. При этом мошенники действуют профессионально, в том числе запрашивая паспортные данные для «оформления пропуска».

«Чаще всего в первом этапе злоумышленники выманивают код авторизации из SMS или одноразовый пароль — именно с их помощью реально получить доступ к значимым аккаунтам. Паспортные данные сами по себе для взлома недостаточны, однако достаточны для создания психологического эффекта», — подчеркнули в Киберполиции.

Подчеркивается, что после этого мошенники действуют по классической схеме: подключают к диалогу «сотрудника правоохранительных органов,» который сообщает о том, что жертва «финансировала террористов» или совершила иное тяжкое преступление, а ее паспортные данные попали в руки аферистов.

Ранее в Центре цифровой экспертизы Роскачества назвали несколько актуальных способов противодействия телефонным злоумышленникам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости