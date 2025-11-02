Россия
Россияне пострадали при атаке ВСУ

В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали два человека
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Белгородской области при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два человека. Об этом сообщил региональный Оперштаб в своем Telegram-канале.

В частности, в селе Отрадное БПЛА атаковал служебную Газель. Водителя госпитализировали с баротравмой, ссадинами лица и множественными осколочными ранениями.

«В городе Грайворон FPV-дрон сдетонировал вблизи многоквартирного дома. Женщине с баротравмой бригада скорой оказала помощь на месте, от предложенной госпитализации она отказалась», — сообщили в Оперштабе.

Ранее стало известно, что 1 ноября при массированном ударе ВСУ по Белгородской области пострадали два подростка и взрослый. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в селе Дорогощь Грайворонского округа сдетонировавший дрон ранил двух 15-летних братьев. У обоих врачи диагностировали баротравмы. В самом Грайвороне в результате удара дрона был ранен осколком в спину мужчина. Он также получил баротравму.

