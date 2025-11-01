Два подростка и взрослый пострадали при массированном ударе ВСУ по российскому региону

Два подростка и взрослый пострадали при массированном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В селе Дорогощь Грайворонского округа в результате рядом сдетонировавшего FPV-дрона пострадали двое 15-летних братьев. Они были доставлены в Грайворонскую ЦРБ бойцами самообороны. У обоих предварительно диагностированы баротравмы», — написал он.

В Грайвороне под удар FPV-дрона попал мужчина. Он также получил баротравму и осколочное ранение спины. Гладков добавил, что лечение он продолжит амбулаторно.

Помимо этого, ВСУ атаковали села Бессоновка, Драгунка, Березовка, а также хутор Кургашки.

В ночь на 1 ноября силы противовоздушной обороны сбили беспилотники на подлете к Москве. В период с 00:40 по 03:48 было уничтожено шесть дронов, следует из публикаций мэра столицы Сергея Собянина.