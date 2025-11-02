Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:07, 2 ноября 2025Россия

Российский депутат призвал рожать зачатых от насильников детей

Свердловский депутат Вегнер призвал рожать зачатых от насильников детей
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Вячеслав Вегнер

Вячеслав Вегнер. Кадр: Telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости»

Депутат Свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер призвал женщин рожать детей, зачатых от насильников. Об этом сообщает Telegram-канал «4 канал | Екатеринбург».

«Все, что касается изнасилований — это достаточно небольшое количество, и вопрос нужно решать индивидуально. Если психологически для женщины это невозможно, то врач, психолог объясняют, что это — живая жизнь, и сегодня в этой жизни нуждаются другие», — сказал он.

По мнению парламентария, в России много семей, которые хотят завести ребенка, однако не могут этого сделать. С жертвами изнасилований стоит проводить работу, считает он. Объяснять им, что рожденных детей можно отдавать другим семьям.

Материалы по теме:
«Страдают женщины и дети» В России подготовили законопроект о домашнем насилии. Что он изменит в жизни россиянок?
«Страдают женщины и дети»В России подготовили законопроект о домашнем насилии. Что он изменит в жизни россиянок?
21 июня 2024
«Может, ее держат в подвале или на цепи» Петербурженка в одиночку ищет исчезнувшую подругу-чеченку. Что известно о ее судьбе?
«Может, ее держат в подвале или на цепи»Петербурженка в одиночку ищет исчезнувшую подругу-чеченку. Что известно о ее судьбе?
28 апреля 2025
«Ты будешь меня слушать» Россиянок лишают права тратить собственные деньги. Как устроена их жизнь?
«Ты будешь меня слушать»Россиянок лишают права тратить собственные деньги. Как устроена их жизнь?
26 мая 2025

Помимо того, Вегнер в интервью изданию «Подъем» объяснил, что насильник, безусловно, должен быть наказан, однако ребенок имеет право на жизнь, а о генах рассуждают чудаки.

«Кто-то рассуждает о генах… Чудаки. Что они могут знать о генах? Рожденный малыш — чистый сосуд, что нальешь, то и будешь пить. Нальешь совесть, и будет человек, а кислое вино — и получишь брагу. И да, зародившаяся жизнь имеет право на жизнь!» — сказал он.

Ранее иерей Филипп Ильяшенко, клирик храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой Слободе заявил, что изнасилованные женщины должны сохранить ребенка, если он был зачат таким путем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это уже не побег, а спецоперация». Украинский блогер, спасаясь от мобилизации, покинул страну и снял свой маршрут на видео

    В аэропорту российского курорта задержаны почти два десятка рейсов

    Раскрыты планы президента России Владимира Путина на следующую неделю

    ГУР Украины попыталось вывезти группу иностранцев из Красноармейска

    Ускорение вторгшегося в Солнечную систему «инопланетного корабля» объяснили

    Подросток лишился части желудка после эксперимента с колой и ментосом

    Около конного клуба в Ленобласти раздалась стрельба

    На Украине раскрыли цену взятки за выход из военкомата после мобилизации

    20 россиян заселили в полуразрушенный отель на Кубе после урагана

    Сырский дал обещание за неделю деблокировать Покровск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости