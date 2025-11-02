Россия
Российский город признали курортом федерального значения

Правительство РФ признало город Сочи курортом федерального значения
Фото: Elena Serebryakova / Shutterstock / Fotodom

Правительство РФ признало Сочи курортом федерального значения. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов.

«Признать расположенную в Краснодарском крае территорию муниципального образования городской округ город-курорт Сочи общей площадью 351081,05 гектара курортом федерального значения», — говорится с публикации.

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно вступит с 1 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что российские туроператоры отметили растущий интерес туристов из арабских стран к горным курортам Сочи. Уточнялось, что чаще всего в городе отдыхают туристы из ОАЭ и Бахрейна. Кроме того, все больше гостей приезжают из Кувейта, Саудовской Аравии и Катара.

