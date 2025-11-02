Российский хоккеист помог «Миннесоте» победить в матче НХЛ

Гол и две передачи Тарасенко помогли «Миннесоте» победить «Ванкувер» в НХЛ

Российский хоккеист «Миннесоты» Владимир Тарасенко забросил шайбу и отдал две голевые передачи в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Ванкувера». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 2 ноября, и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей за «Миннесоту» помимо Тарасенко отличились Марко Росси, Винни Хиностроза, Юнас Бродин и Райан Хартман. У гостей гол оформил Дрю О'Коннор.

Заброшенная в этом матче шайба стала для Тарасенко второй в сезоне 2025/2026. Кроме того, на счету российского нападающего шесть передач в 13 матчах.

Ранее нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оформил гол и отдал голевую передачу в матче против клуба «Коламбус». Встреча прошла в ночь на субботу, 25 октября, и завершилась со счетом 5:1 в пользу столичной команды.