Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
10:05, 2 ноября 2025Спорт

Российский хоккеист помог «Миннесоте» победить в матче НХЛ

Гол и две передачи Тарасенко помогли «Миннесоте» победить «Ванкувер» в НХЛ
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Nick Wosika / Reuters

Российский хоккеист «Миннесоты» Владимир Тарасенко забросил шайбу и отдал две голевые передачи в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Ванкувера». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 2 ноября, и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей за «Миннесоту» помимо Тарасенко отличились Марко Росси, Винни Хиностроза, Юнас Бродин и Райан Хартман. У гостей гол оформил Дрю О'Коннор.

Заброшенная в этом матче шайба стала для Тарасенко второй в сезоне 2025/2026. Кроме того, на счету российского нападающего шесть передач в 13 матчах.

Ранее нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оформил гол и отдал голевую передачу в матче против клуба «Коламбус». Встреча прошла в ночь на субботу, 25 октября, и завершилась со счетом 5:1 в пользу столичной команды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это уже не побег, а спецоперация». Украинский блогер, спасаясь от мобилизации, покинул страну и снял свой маршрут на видео

    Посольство высказалось о передаче особняка в Турции потомкам дипломата царской России

    На Западе заявили о победе «российских сосисок» над американскими Patriot на Украине

    Госдолг Украины вырос в три раза

    Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова раскрыла реакцию учеников на его исчезновение

    Трамп предложил Обаме сыграть в гольф во время похорон бывшего президента США

    ЕС задумал расширить надзор за инфраструктурой финансовых рынков

    Овечкин обновил личный антирекорд по матчам без голов в НХЛ

    В России захотели ввести «собачье ОСАГО»

    ВС России нанесли удары по перевозимой наемниками технике ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости