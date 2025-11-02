Мир
Трамп не стал отвечать на вопрос о защите Тайваня

CBS News: Трамп не стал отвечать на вопрос о защите Тайваня в конфликте с Китаем
Мария Винар

Фото: Ann Wang / Reuters

Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос о защите Тайваня американскими войсками в случае конфликта с Китаем. Соответствующее интервью публикует сайт телеканала CBS News.

«Я не из тех, кто рассказывает вам все просто по той причине, что вы задаете мне вопрос», — сказал Трамп и намекнул, что власти Китая понимают, что может произойти.

Кроме того, американский лидер отметил, что вопрос насчет Тайваня на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином не обсуждался. «Он не поднимал его. Люди были немного удивлены этим», — подчеркнул он.

Ранее политолог ИМЭМО РАН, экс-дипломат Виктор Мизин оценил угрозу прямого военного столкновения США и Китая. По его мнению, ситуация критическая, но до войны не дойдет, в том числе потому, что тогда встанет вопрос применения ядерного оружия.

