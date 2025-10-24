Мир
15:45, 24 октября 2025

Угрозу прямого военного столкновения США и Китая оценили

Политолог Мизин: Военный конфликт между США и Китаем невозможен
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Военного столкновения между США и Китаем не произойдет, но ситуация критическая, считает политолог ИМЭМО РАН, экс-дипломат Виктор Мизин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Китай рассматривается как главная военная угроза, которая даже перекрывает российскую. И увеличение военных возможностей Китая Пентагон очень пугает. (…) Тут встает проблема Тайваня, в связи с чем, говорят американцы, Китай очень заинтересован в продолжении конфликта на Украине, так как это отвлекает США от поддержки Тайваня, но я думаю, что прямой военный конфликт совершенно невозможен», — сказал Мизин.

По его мнению, ситуация критическая, но до войны не дойдет, в том числе потому, что тогда встанет вопрос применения ядерного оружия.

Ранее бывший помощник министра обороны США по национальной и глобальной безопасности Эрик Розенбак и научный сотрудник Белферовского центра при Гарвардской школе управления Крис Ли пришли к выводу, что США и Китай находятся в одном шаге от прямого военного столкновения. Свои выводы Розенбак и Ли сделали, анализируя военные столкновения США и их союзников с Китаем в районе Тайваня, «число которых резко возросло».

