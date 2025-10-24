Мир
В США заявили о близости войны с Китаем

NYT: США и Китай находятся в одном шаге от войны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

США и Китай находятся в одном шаге от прямого военного столкновения. Об этом в своей статье для газеты The New York Times (NYT) сообщают бывший помощник министра обороны США по национальной и глобальной безопасности Эрик Розенбак и научный сотрудник Белферовского центра при Гарвардской школе управления Крис Ли.

«Опасность перерастания одного из таких инцидентов в реальный конфликт как никогда высока. В отличие от эпохи американо-советского противостояния, сейчас практически отсутствует система надежных систем связи в режиме реального времени между американскими и китайскими военными», — пишут авторы материала.

Свои выводы Розенбак и Ли сделали, анализируя военные столкновения США и их союзников с Китаем в районе Тайваня, «число которых резко возросло».

Ранее Тайвань захотел закупить четыре системы Patriot PAC-3 MSE и до 500 ракет в ответ на растущее число ракетных объектов на восточном побережье Китая.

