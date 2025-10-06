Тайвань закупит ракеты Patriot у США

Taipeitimes: Тайвань решил дополнительно закупить ракеты Patriot у Вашингтона

Тайвань намерен произвести дополнительную закупку четырех систем Patriot PAC-3 MSE и до 500 ракет в ответ на растущее число ракетных объектов на восточном побережье Китая. Об этом сообщает издание Taipeitimes.

Как пояснил анонимный чиновник, предлагаемый заказ будет размещен с использованием специального бюджета оборонных закупок. Он также добавил, что из бюджета на эти цели выделено около 1 триллиона новых тайваньских долларов (32,88 миллиарда долларов США).

Предлагаемое приобретение должно включать пусковые установки, ракеты и радиолокационную систему ПВО и ПРО более низкого уровня, подчеркнули источники издания.

По данным госслужащего, первую партию систем PAC-3 MSE поставят уже к концу нынешнего года и развернут в уездах Хуалянь и Тайдун.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что хозяин Белого дома Дональд Трамп отказался выделить Тайваню военную помощь на 400 миллионов долларов из-за желания заключить торговое соглашение с Китаем. Как отмечалось, изначально США хотели передать Тайваню более опасное оружие, в том числе автономные беспилотники и боеприпасы, однако в Вашингтоне еще не определились с конечным решением.