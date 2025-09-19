Мир
04:19, 19 сентября 2025Мир

В США сообщили об отказе Трампа предоставить военную помощь Тайваню

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп отказался выделить Тайваню военную помощь на 400 миллионов долларов из-за желания заключить торговое соглашение с Китаем. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что изначально США планировали передать Тайваню более опасное оружие, в том числе автономные беспилотники и боеприпасы. Это решение может быть связано с тем, что Китай считает остров своим, а Вашингтон хочет перезагрузить отношения с Пекином, подчеркивают собеседники газеты.

Официально Белый дом заявил, что решение о поставках еще не принято. В свою очередь, неофициальное посольство Тайваня в Вашингтоне отказалось от комментариев.

Ранее сообщалось, что на Аляске состоялись секретные переговоры представителей министерств обороны США и Тайваня.

