Стало известно о секретных переговорах США и Тайваня на Аляске

На прошлой неделе состоялись секретные переговоры представителей министерств обороны США и Тайваня. Местом встречи стала Аляска, сообщает Financial Times, ссылаясь на источники.

Газета напоминает, что в июне в Вашингтоне должна была состояться встреча высокопоставленных чиновников из Тайваня и США — тайваньскую делегацию должен был возглавить глава Минобороны Веллингтон Ку. Однако эта встреча была отменена, после чего и было принято решение о проведении секретных переговоров.

«На встрече в Анкоридже стороны представляли высокопоставленный представитель Пентагона по Индо-Тихоокеанскому региону Джед Ройал и заместитель советника по национальной безопасности Тайваня Сюй Сы-цзень», — говорится в сообщении.

При этом, как сообщил американский чиновник, решение понизить уровень встречи было преднамеренным — таким образом стороны хотели сделать переговоры менее резонансными и не оказать негативного влияния на саммит президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее Си Цзиньпин дал обещание Трампу не нападать на Тайвань.