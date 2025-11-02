Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
01:54, 2 ноября 2025Путешествия

Туристов предупредили о риске остаться без связи в Египте

Российским путешественникам рассказали о новых правилах ввоза телефонов в Египет
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Российским туристам, планирующим провести отпуск в Египте, указали на важное нововведение, которое теперь распространяется в курортной стране. Оно касается ограничений по ввозу мобильных телефонов, передает Wellnews.

Причина заключается в том, что с января этого года на территории Египта заработал новый закон, согласно которому иностранцы должны платить налог, если привозят с собой гаджеты. Отныне любые устройства, которые не зарегистрированы в египетской системе связи, могут быть заблокированы при попытке подключить местную сим-карту.

Как советует туристка из Москвы, недавно вернувшаяся из Хургады, лучше всего в этой ситуации запастись старым аппаратом, который уже был в Египте. «С новым могут быть проблемы — особенно если решите сэкономить и купить местную сим-карту», — уточнила путешественница.

Материалы по теме:
Правила въезда в Египет для россиян в 2025 году: нужна ли виза, что можно и нельзя ввозить
Правила въезда в Египет для россиян в 2025 году:нужна ли виза, что можно и нельзя ввозить
13 октября 2025
Куда поехать на Новый год-2026? Недорогие направления для отдыха в России и за границей
Куда поехать на Новый год-2026?Недорогие направления для отдыха в России и за границей
17 октября 2025

Использование старого телефона обойдется примерно в 1000 египетских фунтов — это около 2000 рублей. За ввоз нового устройства — от 10 до 20 тысяч рублей. Владельцам последних моделей iPhone налог может ударить по кошельку на 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что из-за международной конференции по гуманитарным вопросам сектора Газа россиян оставили без премиального отдыха в Египте. Соотечественников выселили из пятизвездочного Rixos Premium Alamein, где было проведено мероприятие, и перевезли в более дешевый отель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России спустили на воду самую загадочную подлодку. «Хабаровск» способен нести до 12 «Посейдонов»

    На Западе заявили об утрате Зеленским способности адекватно оценивать реальность

    Россиянам напомнили о важной особенности оплаты работы в праздники

    В Сочи объявили ракетную опасность

    В российском регионе обломки дронов ВСУ повредили многоквартирный дом

    В Германии выступили с обвинением в адрес властей Украины

    В Финляндии два человека погибли из-за взрыва фургона

    В США раскритиковали решение Трампа о ядерных испытаниях

    ВСУ пустили в ход уникальную бронетехнику

    ВСУ атаковали Туапсе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости