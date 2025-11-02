В аэропорту российского курорта задержаны почти два десятка рейсов

В аэропорту российского города-курорта Сочи задержаны почти два десятка рейсов из-за ночной атаки беспилотников. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Согласно его данным, большинство вылетов из Сочи отложили на четыре-пять часов. При этом уточняется, что некоторые рейсы не могут вылететь уже 11 часов.

Из-за массовых задержек пассажирам пришлось провести ночь в залах ожидания аэропорта, где им выдали матрасы, пледы, коврики и воду. В настоящий момент задерживается 17 самолетов.

