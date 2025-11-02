Путешествия
В аэропорту российского курорта задержаны почти два десятка рейсов

В аэропорту Сочи задержаны 17 рейсов из-за ночной атаки беспилотников
Мария Винар
Фото: Mark Agnor / Shutterstock / Fotodom  

В аэропорту российского города-курорта Сочи задержаны почти два десятка рейсов из-за ночной атаки беспилотников. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Согласно его данным, большинство вылетов из Сочи отложили на четыре-пять часов. При этом уточняется, что некоторые рейсы не могут вылететь уже 11 часов.

Из-за массовых задержек пассажирам пришлось провести ночь в залах ожидания аэропорта, где им выдали матрасы, пледы, коврики и воду. В настоящий момент задерживается 17 самолетов.

Ранее сообщалось, что российский авиаперевозчик поплатился на 30 тысяч рублей за нарушение законодательства по правам пассажиров. В мае 2025 года, как стало известно, рейс S7 Airlines по маршруту МоскваНовосибирск был задержан на 18 часов. При этом компания нарушила установленные сроки по предоставлению питания пассажирам, а размещение в отеле дали только 32 клиентам из 145.

