16:00, 2 ноября 2025Мир

В Берлине закроют самый крупный центр приема беженцев с Украины

В Берлине до конца года закроют самый крупный центр приема беженцев с Украины
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В Берлине до конца 2025 года закроют самый крупный центр приема беженцев с Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Центр находится в здании бывшего аэропорта «Берлин-Тегель», который был переоборудован под прием людей.

Известно, что ранее там проживало около пяти тысяч беженцев, которых на данный момент осталось приблизительно полторы тысячи. Власти заявили, что оставшихся беженцев планируют разместить децентрализовано.

Ранее стало известно, что Швейцария с 1 ноября вводит ряд ограничений в порядок предоставления убежища беженцам с Украины. Государственный секретариат по миграции (SEM) будет пристальнее рассматривать в отдельности каждую заявку на предоставление защитного статуса S.

