01:25, 1 ноября 2025Мир

Швейцария ввела ограничения в порядок предоставления убежища беженцам с Украины

Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press

Швейцария с 1 ноября вводит ряд ограничений в порядок предоставления убежища беженцам с Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что Государственный секретариат по миграции (SEM) будет пристальнее рассматривать в отдельности каждую заявку на предоставление защитного статуса S. Ее должны будут отклонить, «если человек прибыл из региона, возврат в который может быть разумно возможен».

В настоящее время возвращение считается возможным в Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области.

Ранее швейцарская партия призвала отменить статус защиты для украинских беженцев.

