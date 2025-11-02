Силовые структуры
12:59, 2 ноября 2025

В Екатеринбурге арестовали племянника Деда Хасана

Вора в законе и племянника Деда Хасана Гию Свердловского арестовали
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
СюжетВоры в законе:

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

«Вора в законе» и племянника Аслана Усояна (Дед Хасан) Гию Свердловского арестовали в Екатеринбурге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Григорий Акоев пробудет в СИЗО до 30 декабря. В 2000-х он был «смотрящим» за этническими группировками в Свердловской области и правой рукой представителя Деда Хасана на Урале — вора в законе Тимура Свердловского (Темури Мерзоева).

После того, как в 2014 году Тимура Свердловского не стало, Акоев остался единственным в Свердловской области «вором в законе».

31 октября в элитный жилой комплекс «Квартал Федерация» в Екатеринбурге, где располагается офис Гии Свердловского, нагрянули силовики. Его задержали, вместе с ним из здания вывели еще трех человек.

