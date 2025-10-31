Силовые структуры
Спецназ штурмовал офис главного уральского вора в законе в элитном ЖК

Спецназ задержал главного уральского вора в законе Гию Свердловского
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Спецназ штурмовал офис главного уральского вора в законе Георгия Акоева, более известного в преступном мире как Гия Свердловский. Об этом сообщает Baza.

Силовики нагрянули днем 31 октября в элитный жилой комплекс «Квартал Федерация» в Екатеринбурге, где располагается офис криминального авторитета, который является племянником короля криминального мира России Аслана Усояна (Дед Хасан).

Гию Свердловского задержали, вместе с ним из здания вывели еще трех человек. Видео публикует E1.ru.

На кадрах видны спецназовцы, которые ведут четырех мужчин к служебной машине.

Акоев долгое время считался ставленником Деда Хасана, однако глобального авторитета на Урале так и не приобрел из-за противодействия местных воров в законе. В 2008 году Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Гию Свердловского к 11 годам лишения свободы за ограбление риелтора. Пока он сидел, его дядю Усояна устранил киллер в Москве, а его самого короновали.

Год назад Гия Свердловский впал в кому, врачи спасли ему жизнь.

Весной сообщалось, что на Урале началась борьба за пост смотрящего за регионом, так как Акоев отошел от дел.

